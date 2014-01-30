البث الحي
منوعات

الجيش التايلاندي ينشر قوات إضافية في العاصمة قبل الانتخابات

30/1/2014

يعتزم الجيش التايلاندي زيادة عدد القوات في العاصمة بانكوك قبل الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد بعد أن تعهد محتجون بعرقلتها في إطار سعيهم للإطاحة برئيسة الوزراء  ينغلك شيناوات.

وكان قرار الحكومة المضي قدما في إجراء الانتخابات في الثاني من فبراير/ شباط  قد عزز التوترات في العاصمة بانكوك إذ أغلق محتجون تقاطعات رئيسية وأجبروا الكثير من الوزارات على إغلاق أبوابها هذا الشهر.

وقال وينتاي سوفاري المتحدث باسم الجيش " إنه بالإضافة إلى خمسة آلاف جندي نشرناهم بالفعل في بانكوك وحولها للمساعدة في مراقبة الأمن سنزيد عدد القوات حول مواقع الاحتجاج لأن هناك من يحاولون التحريض على العنف". وأضاف أن نحو عشرة آلاف شرطي سيتولون مسؤولية الأمن في بانكوك يوم الانتخابات وأن الجنود سيكونون في حالة تأهب.

وخرج المتظاهرون للشوارع في نوفمبر/ تشرين الثاني في أحدث حلقات صراع سياسي تشهده تايلاند منذ ثماني سنوات. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة منذ 22 يناير/ كانون الثاني للمساعدة في الحفاظ على الأمن وسعى أحد زعماء الاحتجاجات لاستصدار حكم محكمة بشأن قانونية حالة الطوارئ ووافقت محكمة مدنية الخميس على النظر في القضية.

ويشير مركز ايراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك إلى أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 577 آخرون على الأقل في أعمال العنف الذي تشهده البلاد منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقتل أحد زعماء المحتجين وأصيب 12 آخرون خلال اشتباك وقع قرب مركز اقتراع خلال التصويت المبكر في بانكوك الأحد ومنع المحتجون التصويت المبكر في عدة أجزاء من العاصمة والجنوب. وقاد زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان مسيرة في العاصمة الخميس في بداية حملة تستمر ثلاثة أيام للتعبير عن الرفض للانتخابات.

ومن المتوقع أن يفوز "حزب بويا تاي من أجل التايلانديين" الذي تتزعمه شيناوات في الانتخابات  وسيقاطع حزب المعارضة الرئيسي الانتخابات. ومع ذلك فإن عدد المرشحين الذين سجلوا أسماءهم لا يكفي لتوفير النصاب القانوني في البرلمان الجديد لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات وسيتعين إجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أن تظل البلاد بدون حكومة تعمل بشكل ملائم لعدة أشهر.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)