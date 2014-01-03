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مقتل جنديين عراقيين وجرح 5 في هجوم بالأنبار

3/1/2014

قتل جنديان عراقيان وأصيب خمسة بجروح الجمعة في هجوم استهدف فوج مهمات ذي قار الخاصة خلال انسحابهم من محافظة الأنبار بغرب البلاد.

ونقل موقع (السومرية نيوز) عن مصدر أمني في محافظة ذي قار قوله أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم صباح اليوم، على عناصر فوج ذي قار للمهمات الخاصة الذي يشارك في العمليات العسكرية الجارية في الأنبار بعد انسحابه من المحافظة ومروره بساحة الاعتصام بالرمادي، مما أسفر عن مقتل جنديين من الفوج وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف المصدر أن قوة مدرعة تابعة للجيش طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى، والجثتين إلى دائرة الطب العدلي.

وكان مصدر عسكري رفيع المستوى أفاد،  الخميس بأن سبعة أفواج من الجيش مدعومة بالمدرعات دخلت الرمادي لاستعادة السيطرة عليها وطرد المسلحين، عقب إعلان مجلس المحافظة ، عن السيطرة على 80% من مدينة الرمادي باستثناء الفلوجة والكرمة، الى جانب تمكن العشائر من السيطرة على مركزين للشرطة بمنطقة التأميم غرب الرمادي وإعادة رفع الأعلام العراقية على المباني، فيما أكد مصدر في الشرطة أن العشائر اوقعت خسائر كبيرة في صفوف داعش (دولة الاسلام في العراق والشام).

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