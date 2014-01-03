معسكرات لاستقبال اللاجئين بين السودان وجنوبه

قامت اللجنة الفنية العليا للعون الإنساني بالسودان الخاصة بالأوضاع بدولة جنوب السودان، بتحديد مواقع للمعسكرات في المحليات المتاخمة للحدود مع دولة الجنوب، موضحة أن المعسكرات التي تم إنشاؤها بمحليات "الجبلين والسلام" لاستضافة اللاجئين مطابقة للمعايير الدولية.

وقال مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأبيض "إسماعيل إبراهيم كنو" الجمعة، إن المفوضية قامت بتشكيل فريق ضم مفوضية اللاجئين بجانب ضباط الحماية وممثل المفوضية، مبينا أن الفريق قام بمعاينة المعسكرات التي سيتم استضافة اللاجئين فيها.

وأضاف أن اللجنة تأكدت من مطابقة المعسكرات للمواصفات الأممية بجانب مواءمتها للسكن البشري وتوفير الخدمات الضرورية، فضلا عن تكوينها في مناطق آمنة، مؤكدا أن اللاجئين سيتم استضافتهم وفقا للبروتوكولات العالمية وقوانين اللجوء.

وأوضح كنو، إن المفوضية قامت باستنفار جمعية الهلال الأحمر والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بجانب كوادر العمل الطوعي، لاستقبال اللاجئين وتقديم المعونات الضرورية لهم.

وعلى الصعيد الميداني، توقع سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم "ميان دوت"، استعادة مدينة "بور" عاصمة ولاية "الوحدة" خلال الساعات القادمة.

وأوضح دوت الجمعة، أن الوضع الأمني ببلاده بصفة عامة يشهد الآن توترا في ولايتي "جونجلي والوحدة"، مشيرا إلى إن الرئيس سلفاكير ميارديت، فرض حالة الطوارئ فيهما بسبب حالات الانفلات الأمني التي شهدتهما منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وقال، إن الصراع امتد حتى ولاية "أعالي النيل". لافتا إلى أنها تشهد حاليا استقرارا، فضلا عن عدم توقف إنتاج النفط بحقول أعالي النيل، التي تنتج أكبر كمية من البترول في منطقة "عدارييل" (200 ألف برميل يوميا )، مشيرا إلى إن إنتاج حقول ولاية "الوحدة" والذي يبلغ (45 ألف برميل)، قد توقف منذ 23 ديسمبر الماضي.