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ماكين:إسرائيل قلقة بشأن اتفاقية السلام مع الفلسطينيين

3/1/2014

قال السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مخاوف شديدة بشأن بعض بنود المقترح الذي قدمه وزير الخارجية الأميركي "جون كيري"، بشأن اتفاقية السلام المزمع عقدها مع الجانب الفلسطيني.

كما أضاف "ماكين"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية الجمعة، إنه يشارك نتنياهو في مخاوفه تلك حول ما إذا كانت أجزاء من الخطة التي تجري مناقشتها قابلة للتنفيذ، فيما يرى أن الخيارات القابلة للتطبيق منها لا تهدد أمن إسرائيل.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يصل "كيري" إلى رام الله في وقت لاحق اليوم لمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، وذلك بعد لقائه نتنياهو، في الزيارة العاشرة له بهدف صياغة اتفاقية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويزور "ماكين" إسرائيل بصحبة النائبين الجمهوريين جون باراسو وليندسى جراهام، بعد أن أنهى زيارة إلى أفغانستان.

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