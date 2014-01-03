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قوات بحرية إيطالية تنقذ أكثر من 1000 مهاجر خلال 24 ساعة

3/1/2014

تمكنت القوات المشتركة الجوية والبحرية الإيطالية المشاركة في خطة "بحرنا" الاستراتيجية ، من إنقاذ أكثر من ألف شخص خلال 24 ساعة من المهاجرين الذين وصلت قواربهم قبالة السواحل الإيطالية جنوب جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية.

وبلغ عدد المهاجرين الذين قامت بنقلهم سفن إيطالية مختلفة نحو ميناء "آوجوستا" في سيراكوزا جنوب شرق جزيرة صقلية الإيطالية ، 823 شخصا ، من جنسيات آسيوية وشمال أفريقية مختلفة من "مصر وباكستان والعراق وتونس" ، بينهم عدد من النساء.

وقد بدأت قوات "بحرنا" الإيطالية عملها قبل ما يقرب من شهرين، بهدف متابعة قوارب المهاجرين المتجهة صوب السواحل الإيطالية ، ولتجنب مآسي غرقهم – كالمأساة التي حصلت أوائل أكتوبر الماضي ، وراح ضحيتها 366 مهاجراً.

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