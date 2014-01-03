البث الحي
منوعات

اشتباكات بين مسلحي العشائر و"داعش" في الأنبار

3/1/2014

اشتبك رجال عشائر تدعمهم قوات عراقية مع مسلحي تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" للسيطرة على مدينة الرمادي العراقية الجمعة، بينما استخدموا مكبرات الصوت في الفلوجة بعد صلاة الجمعة مطالبين بدعمهم.

وقال شيخ عشيرة طلب عدم ذكر اسمه، "لا مجال للسماح للقاعدة بالاحتفاظ بأي موطئ قدم في الأنبار". وأضاف، "المعركة ضارية وليست سهلة نظرا لأنهم يختبئون في مناطق سكنية".

وقالت مصادر طبية وعشائرية، إن 40 مسلحا على الأقل قتلوا في الرمادي، وكانوا يستخدمون في القتال الأسلحة الآلية والشاحنات المزودة بمدافع مضادة للطائرات، ولم يرد تقدير للخسائر البشرية في صفوق رجال العشائر أو قوات الأمن العراقية.

وقالت مصادر، إن الجيش بعد أن انسحب من الأنبار يوم الاثنين انتشر على مشارف الرمادي والفلوجة لدعم رجال العشائر في مواجهة مسلحي التنظيم.

وزادت حدة التوتر في الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق منذ فضت الشرطة اعتصاما لرجال العشائر يوم الاثنين، وقتل 13 شخصا على الأقل في الاشتباكات.

وقال الشيخ "رافع عبد الكريم البوفهد" الذي يقود معركة العشائر ضد مسلحي القاعدة في الرمادي، "هؤلاء مجرمون ومتطفلون ويريدون الاستيلاء على المدينة لقتل المجتمع". وأشار إلى أن القتال يزداد صعوبة لأن المسلحين نشروا قناصة على أسطح المباني.

وقال زعيم عشائري طلب عدم نشر اسمه، "بعض العشائر ضد هذا القتال لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لكنهم لا يتعاونون وحسب".

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)