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إثيوبيا: سد النهضة سيلبي احتياجاتنا من الكهرباء

3/1/2014

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، "أليمايهو تيجينو"، أن أديس أبابا تبني سد النهضة لغرض واحد وهو تلبية احتياجاتنا من الكهرباء عن طريق توليدها بالقوى المائية، ولذلك فإن السد لن يتسبب في أي ضرر لدول حوض النيل.

ونقل التليفزيون الإثيوبي عن الوزير "تيجينو" توضيحه، خلال جلسة عقدها مجلس ممثلي الشعب بالبرلمان الإثيوبي، لاستيضاح التقدم في مفاوضات وزارته مع دولتي المصب بشأن قضايا مشروع السد، أنه من أجل معالجة هذه القضايا تم اقتراح تشكيل لجنة خبراء دولية تضمن خبيرين من كل من إثيوبيا والسودان ومصر، وتم أيضًا ضم أربعة خبراء دوليين كبار من جنوب أفريقيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لمساعدة أعضاء اللجنة على معالجة الأمور التي مازالت مثارًا للجدل.

كما أضاف الوزير الإثيوبي أن حكومة أديس أبابا قامت بتسهيل زيارة ميدانية ونقلت تصميم المشروع للخبراء، وبعد سلسلة من الدراسات توصلوا إلى حقيقة مفادها أن السد لن يكون مصدر تهديد لأي دولة.

وتابع الوزير الإثيوبي قائلا، إنه على الرغم من أن الدراسة التي كشف عنها الخبراء خلال شهري مايو عام 2013 أشارت إلى أنه ليس هناك ضرر من بناء السد، إلا أن المصريين مازالوا يسعون من أجل دحض ذلك.

وشدد الوزير على أن بلاده تبني هذا السد، من أجل القضاء على الفقر، وليس من أجل إلحاق ضرر بمصر، وأعرب عن تقدير بلاده لموقف السودان بشأن جدوى السد، لأنها ستستفيد من السد مثلما ستستفيد من سد تاكيزي.

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