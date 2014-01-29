نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال

كلمة للوزير الليبي في مؤتمر صحفي عقب محاولة اغتياله

نجا نائب رئيس الحكومة الليبية وزير الداخلية المكلف الصديق عبد الكريم من محاولة اغتيال استهدفته على طريق مطار طرابلس الدولي عندما كان متوجها إلى عمله.

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن مصدر أمني ليبي قوله إن عبد الكريم كان في طريقه إلى البرلمان لحضور جلسة استماع بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد عندما اعترض مسلّحون طريقه وأطلقوا النار صوبه، مؤكدا أن الوزير نجا بأعجوبة ولم يصب بأي أذى.

وأكد وزيرالداخلية الليبي المكلف الصديق عبد الكريم في مؤتمر صحفي مقتضب عقب محاولة اغتياله أن حجم التحديات كبير أمام الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والشعب الليبي مضيفا أن هناك العديد من المغرضين الذين يحاولون تعطيل مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والعزة والكرامة.

وقال الوزير إن أبناء ليبيا جميعا لا يخشون أحدا مهما كانت حجم التهديدات وحجم هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية والتي لن تؤثر علينا ولن تثنينا على السير قدما في تحقيق الأمن.

وأوضح أن محاولة اغتياله اليوم كانت وهو في طريقه لحضور اجتماع لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني الليبي، لافتا أن رجال ليبيا لا يخشون ما يحدث من عمليات إرهابية.

وتابع قائلا "لن نفرط في سيادة البلاد ولا عزتها ولا كرامتها، ولن نقبل أية إملاءات ولا تهديدات من أية شخص أو جهة قائلا: إن أروحنا ودماؤنا ليست أغلى من شهداء ليبيا عبر التاريخ الذين قاتلوا وناضلوا من أجل سيادة ليبيا.