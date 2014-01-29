البث الحي
منوعات

نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال

29/1/2014
كلمة للوزير الليبي في مؤتمر صحفي عقب محاولة اغتياله

نجا نائب رئيس الحكومة الليبية وزير الداخلية المكلف الصديق عبد الكريم من محاولة اغتيال استهدفته على طريق مطار طرابلس الدولي عندما كان متوجها إلى عمله.

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن مصدر أمني ليبي قوله إن عبد الكريم كان في طريقه إلى البرلمان لحضور جلسة استماع بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد عندما اعترض مسلّحون طريقه وأطلقوا النار صوبه، مؤكدا أن الوزير نجا بأعجوبة ولم يصب بأي أذى.

وأكد وزيرالداخلية الليبي المكلف الصديق عبد الكريم في مؤتمر صحفي مقتضب عقب محاولة اغتياله أن  حجم التحديات كبير أمام الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان)  والشعب الليبي  مضيفا أن هناك العديد من المغرضين الذين يحاولون تعطيل مسيرة ليبيا  نحو الاستقرار والعزة والكرامة.

وقال الوزير إن أبناء ليبيا  جميعا لا يخشون أحدا مهما كانت حجم التهديدات وحجم هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية والتي لن تؤثر علينا  ولن تثنينا على السير قدما في  تحقيق الأمن.

وأوضح أن محاولة اغتياله اليوم كانت وهو في طريقه لحضور اجتماع لجنة الداخلية بالمؤتمر  الوطني الليبي، لافتا أن رجال ليبيا لا يخشون ما يحدث من عمليات إرهابية.

وتابع قائلا "لن نفرط في سيادة البلاد ولا عزتها ولا كرامتها، ولن نقبل أية إملاءات  ولا تهديدات من أية شخص أو جهة قائلا: إن أروحنا ودماؤنا ليست أغلى من شهداء ليبيا عبر التاريخ  الذين قاتلوا وناضلوا من أجل سيادة ليبيا.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)