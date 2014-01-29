مقتل قائد تنظيم "الدولة الإسلامية" بالرمادي

أعلن مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأربعاء، أن قوة من الجهاز قتلت الأمير العسكري لتنظيم" الدولة الإسلامية في العراق والشام"بمدينة الرمادي بالأنبار غربي بغداد ، خلال اشتباك مع عناصره شمالي المدينة .

وقال المصدر، إن القوة نفذت اليوم عملية دهم وتفتيش بمساندة طائرات عسكرية في منطقة البو فراج، شمالي الرمادي، تمكنت خلالها من قتل الأمير الملقب بأبو عائشة وهو سعودي الجنسية، بعد الاشتباك معه داخل أحد الأوكار التي كان يتحصن بها.

وعلى صعيد متصل , تمكنت قوة من الجيش العراقي , من اعتقال أربعة عناصر من تنظيم (الدولة الإسلامية) في قطاع هيت القريب ، وعثرت على مخبأ يضم أنواعا مختلفة من العتاد وأربعة صواريخ موجهة, وتمكن خبراء المتفجرات من تفكيك خمس عبوات ناسفة في نفس المنطقة.

يذكر أن الجيش العرقي يقوم بمعاونة مسلحين من العشائر بعملية عسكرية واسعة النطاق ، لملاحقة مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" .

من جهة أخرى سقط ثمانية مدنيين بين قتيل وجريح، وأصيب أربعة جنود في انفجارين منفصلين بعبوتين ناسفتين في منطقتي النعيرية ببغداد الجديدة والمدائن ببغداد .

وقال مصدر أمنى اليوم، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من محلات تجارية في منطقة النعيرية انفجرت اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة ,

كما انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور دورية للجيش العراقي بإحدى قرى قضاء المدائن جنوبي بغداد مما أسفر عن إصابة أربعة من عناصرها وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية .

وأضاف البيان أن قوات أمنية توجهت إلى الموقعين وطوقتهما، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثتي القتيلين إلى دائرة الطب الشرعي .