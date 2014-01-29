الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة المهدي جمعة صباح الأربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، قبل استلامها السلطة رسميا من حكومة علي العريض.

وبعد أداء اليمين، أقيم احتفال بالقصر تسلمت أثناءه الحكومة الجديدة رسميا مهامها من الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريّض، وكان المجلس التأسيسي قد منح في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء الثقة لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 149 صوتا مقابل رفض عشرين، وامتناع 24 عن التصويت.

وقد وعد جمعة بأن تسعى حكومته بالتزامها بالدستور الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين، وبـ "خريطة الطريق" التي حددت شروط الخروج من المرحلة الانتقالية، وبالحياد والاستقلالية عن كل الأحزاب، كما التزم جمعة بالتصدي لمظاهر الانفلات بما فيها العنف و"الإرهاب"، وبالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي.

ويذكر أن هيئة الانتخابات ستحدد بالتنسيق مع المجلس التأسيسي تاريخ الاقتراع في التشريعية والرئاسية الذي يرجح البعض أنه يكون في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.