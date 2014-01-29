الاعتداء على القنصل الروسي وزوجته بالخرطوم

تعرض القنصل الروسي في السودان أندريه تارامايف وزوجته لاعتداء شنه شخص من أفريقيا الوسطى في الخرطوم مساء الثلاثاء .

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن السفارة الروسية في الخرطوم أكدت وقوع الاعتداء، مضيفة أن حالة القنصل الروسي وزوجته مستقرة وأنهما تركا المستشفى ويتواجدان حاليا في منزلهما تحت إشراف طبي.

وقال القائم بأعمال السفارة الروسية يوري فيداكاس في تصريح صحفي " إن النتائج الأولية للتحقيق تظهر أن المعتدي طعن الدبلوماسي وزوجته بسكين كي ينتقم من "الأوروبيين" لمقتل شقيقه على يد عسكريين فرنسيين في أفريقيا الوسطى".

بدورها أعلنت شرطة الخرطوم حسب وسائل إعلام روسية أن القنصل الروسي وزوجته أصيبا بجروح في الاعتداء الذي وقع عند بوابة مقر السفارة الروسية.

وجاء في بيان أصدرته الشرطة السودانية أن حرس السفارة وعددا من المارة تمكنوا من إلقاء القبض على الجاني الذي تبين أنه من جمهورية أفريقيا الوسطى. .وقالت الشرطة السودانية في بيانها " إن التحقيقات توصلت إلى أن شقيق الجاني كان قد قتل صباح الثلاثاء في بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى".