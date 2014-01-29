الإبراهيمي يستبعد أي تقدم مهم في الجولة الأولى من جنيف2

قال الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي الأربعاء أنه لا يتوقع تحقيق أي إنجاز مهم في الجولة الأولى من محادثات سوريا التي تنتهي يوم الجمعة لكنه يأمل في ثمار أكبر من الجولة الثانية التي تبدأ بعد ذلك بحوالي أسبوع.

وعبر الإبراهيمي عن الأمل في أن تمارس روسيا والولايات المتحدة تأثيراً أكبر على الجانبين لسد فجوات "كبيرة جدا" وأضاف أن الامم المتحدة والحكومة السورية ما زالتا تتفاوضان لدخول قافلة مساعدات إلى مدينة حمص التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وقال في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع وفدي الحكومة والمعارضة في محادثات تمهيدية بشأن حكومة انتقالية مقترحة بموجب خارطة طريق أقرت في 2012 "بصراحة لا أتوقع أن نحقق أي شيء كبير أنا سعيد جداً اننا ما زلنا نتحدث لكن "الجليد يذوب ببطء.. لكنه يذوب".

هذا و على جانب آخر صرح رئيس الحكومة المؤقت للمعارضة السورية أحمد طعمة بأن هناك لقاءات سرية في بيرن تجمع ممثلين للمعارضة السورية و النظام و أن الجديد في المحادثات السرية في بيرن هو دخول إيران.

و أضاف طعمة أن"الائتلاف سيرفض أي نتيجة تخرج من محادثات بيرن لوجود الإيرانيين".