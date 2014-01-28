هاغل يناقش مع السيسي الانتقال السياسي في مصر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع تشاك هاغل ناقش مع نظيره المصري المشير عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، أمس الأثنين، الخطوات القادمة في عملية الانتقال السياسي في مصر.

وقال متحدث باسم البنتاغون إن الوزيرين أكدا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر. ويعتبر هاغل قناة مهمة للاتصالات مع مصر؛ بسبب الروابط العسكرية الوثيقة بين القاهرة وواشنطن.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر معونات قيمتها حوالي 1,55 مليار دولار سنويا معظمها مساعدات عسكرية، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا في أكتوبر/تشرين الأول إن الولايات المتحدة ستحجب بعض تلك المساعدات، بما في ذلك أسلحة وأموال لحين تحقيق تقدم في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وجاء الاتصال الهاتفي بين وزيري الدفاع الامريكي والمصري بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أنه وافق على "التكليف الشعبي" لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة.

وقال المجلس في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إنه قرر في اجتماع طارئ أن للسيسي "أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذى نودي إليه"احتراما" لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال النصف الأول من العام الجاري.