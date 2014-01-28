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محتجون يحاصرون مجلس الوزراء في بانكوك

28/1/2014

تجمع نحو 500 محتج مناهض للحكومة خارج مجمع لنوادي الجيش في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث عقدت رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا اجتماعا أسبوعيا لحكومتها، في وقت تبادل فيه الجانبان التهديدات في أزمة سياسية.

وتلتقي  ينجلوك في وقت لاحق اليوم الثلاثاء مع أعضاء لجنة الانتخابات لبحث خططها لإجراء انتخابات عامة في الثاني من فبراير/شباط القادم.

ووجهت الحكومة إنذارا لزعماء الاحتجاج بأنهم سيواجهون الاعتقال بحلول يوم الخميس؛ إذا لم يخلوا المناطق التي استولوا عليها في بانكوك مع دخول الاحتجاجات شهرها الثالث.

ولم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف أو ما يشير إلى محاولة قوات الأمن تفريق الاحتجاجات. وأعلنت الحكومة حالة الطواريء الأسبوع الماضي، وهو ما يعطيها من الناحية النظرية سلطات شاملة ولكنها لم تظهر حتى الآن علامات لتنفيذها.

وقتل عشرة أشخاص حتى الآن كان آخرهم يوم الأحد الماضي، عندما أطلقت النار على أحد زعماء الاحتجاج. كما أن هناك مخاوف من احتمال تصاعد أعمال العنف.

وتريد اللجنة تأجيلها شهرا قائلة إن البلاد غير مستقرة بشكل كبير بما لا يسمح بإجراء انتخابات.

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