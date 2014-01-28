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تأجيل محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون إلى 22 فبراير

28/1/2014

أجلت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 2011 التي أنهت حكم سلفه حسني مبارك إلى22 فبراير شباط ويحاكم في القضية أيضاً المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وكذلك أعضاء قياديون آخرون في الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون.

وقال رئيس المحكمة انه أجل نظر القضية للإطلاع على الأوراق من قبل المحامين وفض الأحراز واستمرار حبس المتهمين الحاضرين.

وأضاف أن المحكمة كلفت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وهم أغلبية المتهمين الذين بلغ عددهم 132 وأصر مرسي خلال الجلسة وهي الأولى في القضية على أنه الرئيس الشرعي المنتخب لمصر.

وكانت قيادة الجيش أطاحت به في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه قال المحتجون خلالها أنه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فشلوا في علاج الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الامني الذي مرت به أكبر الدول العربية سكاناً بعد الإطاحة بمبارك في انتفاضة 2011.

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