بدء محاكمة مرسي وقيادات من الإخوان الثلاثاء

بدأت محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الثلاثاء في قضية اقتحام السجون المتهم فيها 131 شخصاً، بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري.

وكان مرسي وجميع قيادات "الإخوان المسلمين" المتهمين في القضية وصلوا صباح الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة، كما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية عن مصدر أمني رفيع المستوى.

وأوضح أن الرئيس المعزول نقل من سجن برج العرب في الإسكندرية إلى الأكاديمية بواسطة مروحية، بينما نقل بقية المتهمين من محبسهم في منطقة سجون طره إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة يرافقها عدد من المصفحات.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لضمان حسن انتظام المحاكمة وعدم الإخلال بها.

وأحيل الرئيس السابق و129 آخرون، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائب المرشد محمود عزت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة خلال الانتفاضة عام 2011.

وتضم قائمة المتهمين في القضية محمود عزت، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام للإخوان محمد بديع وسعد الحسيني وعضو مجلس الشعب المصري السابق محمد البلتاجي وصفوت حجازي ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان ويوسف القرضاوي.

وتتزامن المحاكمة مع الذكرى الثالثة لـ"جمعة الغضب" التي هرب فيها المتهمون من سجن وادي النطرون إبان "ثورة 25 يناير"، ودعا "تحالف دعم الشرعية" الإخواني إلى تظاهرات حاشدة في هذه الذكرى يخشى أن تتحوّل إلى مواجهات دموية مع الشرطة.

وتعرضت سجون مصرية للاقتحام في 29 كانون الثاني (يناير) 2011، ما أدى إلى هروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان وأعضاء في "حماس" و"حزب الله".