انفلونزا الطيور يظهر مجددا في هونغ كونغ

بدأت هونغ كونغ الثلاثاء بإعدام 20 ألف دجاجة، وعلقت واردات الدواجن الحية من الصين لمدة 21 يوما؛ بعدما اكتشفت فيروس انفلونزا الطيور "إتش7 إن9" في دواجن حية قادمة من إقليم غوانغدونغ الصيني.

وبدأ تنفيذ هذا الأمر الحكومي قبل يومين من احتفالات العام الصيني الجديد، الذي يتوقع فيه بائعو الدواجن رواج تجارتهم. كما أمرت السلطات في هونغ كونغ بإغلاق سوق الجملة للدواجن، الذي اكتشف فيه الفيروس لمدة 21 يوما للقيام بالإجراءات الوقائية. كما منعت المزراع المحلية من تزويد السوق بالدواجن الحية.

وقال وزير الأغذية والصحة كو وينغمان في بيان "سيقوم مسؤولو إدارة الزراعة والمصايد والوقاية بتفتيش جميع مزارع الدواجن المحلية، وجمع المزيد من العينات لاختبارها للتأكد من أنها غير مصابة بالفيروس".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ينتقل بين الطيور، لكن لم تظهر الحالات المسجلة بين البشر أي دليل على انتقاله من شخص لآخر.

وتوفي مصابان بالفيروس في هونغ كونغ بينما يخضع ثالث للعلاج حاليا. وكان الثلاثة جميعها قد أصيبوا بالفيروس أثناء زيارتهم مدينة شينزن جنوب الصين.

ووفقا لوزارة الصحة في هونج كونج فإن فيروس "إتش7 إن9" ظهر في مارس/آذار من العام الماضي، وأصاب حتى الآن 240 شخصا على الأقل في الصين، وتايوان، وهونغ كونغ.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية نقلا عن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 19 شخصا توفوا بإنفلونزا الطيور في الصين هذا العام.

وأبلغت لجنة الصحة وتنظيم الأسرة بالصين منظمة الصحة العالمية يوم الأحد والأثنين عن تسع حالات أخرى مصابة بفيروس "إتش7 إن9".