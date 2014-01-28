الجيش الإسرائيلي يعتقل 34 فلسطينياً بالضفة

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، 34 فلسطينياً خلال حملة دهم في الضفة الغربية، فيما نفذت صباحاً عملية توغل محدودة شرق جنوب قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الإعتقالات طالت 14 شخصاً من الضفة الغربية، و16 شخصاً بينهم 6 أطفال في بلدتي العيزرية وأبو ديس شرقي القدس، بعد الإشتباه فيهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه أفراد من قوات الأمن ومحاولة الحاق أضرار بالسياج الأمني الفاصل.

وقال مصدر حقوقي، "ليونايتد برس انترناشونال" إن القوات الإسرائيلية، اعتقلت 4 فلسطينيين خلال حملة دهم في نابلس وبلداتها، وشخصاً خامساً من بيت لحم.

وذكر أن القوات الإسرائيلية داهمت العديد من المنازل ونكّلت بسكانها واحتجزتهم في العراء خلال عمليات الإعتقال.

وتشن القوات الإسرائيلية عمليات دهم واعتقال بصورة شبه يومية في الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي مسافة 200 متر شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال سكان محليون إن عدة آليات مصحوبة بالجرافات توغلت شرق بلدة القرارة وشرعت في أعمال تجريف محيط بوابة السريج العسكرية التي شهد محيطها تفجير عبوتين ناسفتين يوم أمس وقبل قرابة أسبوع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها ضد قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 6 مواطنين وإصابة 27 آخرين منذ مطلع العام الجاري.