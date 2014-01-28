الإبراهيمي يلغي الجلسات المسائية للوفدين السوريين

أعلن المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إنه ألغى الجلسات المسائية مع الوفدين السوريين، من دون ضغط من أي طرف كي يتهيأوا لجلسة أفضل صباح الأربعاء، وأكد أن روسيا وأميركا تسعيان لإنجاح مؤتمر جنيف2.

وأضاف الإبراهيمي، "يسعدني أن وفدي الحكومة والمعارضة وافقا على البقاء بجنيف حتى الجمعة".

ولفت إلى عدم تحقيق أي خرق في المفاوضات بعد، لكننا نعمل على ذلك، وقال إن المعارضة السورية عرضت رؤيتها حول كيفية تطبيق إعلان جنيف والوفد الحكومي اعترض على ما تردد عن نية أميركية بتسليح المعارضة.

وأضاف، إن الوفد الحكومي السوري تحدث على ذلك بإسهاب معترضاً بشدة على هذا الخبر إن كان صحيحاً.

وعن مشاركة إيران، قال إن وجودها كان سيكون جيداً، وأعتقد أننا سنسعى إلى الحديث مع إيران والتعاون معها مستقبلاً لتقوم بدورها وتحمل مسؤولياتها كدولة هامة في المنطقة.