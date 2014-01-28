استقالة رئيس الوزراء الأوكراني والبرلمان يلغي منع التظاهر

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي آزاروف استقالته من منصبه، وقال آزاروف إن إستقالته من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في البلاد. فيما ألغى البرلمان القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر.

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي آزاروف استقالته من منصبه. وقال آزاروف إن إستقالته تأتي من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في البلاد.

وأضاف آزاروف "قررت شخصياً تقديم طلب الاستقالة من منصب رئيس الوزراء إلى الرئيس الأوكراني من أجل توفير إمكانات إضافية لإيجاد حل وسط سياسي وتسوية الأزمة سلمياً".

وجاء إعلان إستقالة آزاروف في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الأوكراني وتناقلته وسائل إعلام أوكرانية.

وتشهد كييف إشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن؛ أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. فيما أعلنت المعارضة الأوكرانية التعبئة منذ أكثر من شهرين، بعدما رفض رئيس البلاد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني التوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي، مفضلاً بدلاً من ذلك تقارباً مع روسيا.

يذكر ان وزيرة العدل الأوكرانية أولينا لوكاش هددت المتظاهرين بطلب إعلان حال الطوارئ.

وفي سياق متصل، ألغى البرلمان الأوكراني القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر وأدت إلى تكثيف الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا، بحسب صور نقلها التلفزيون.

وصوت 361 نائباً مع إبطال هذه القوانين التي انتقدتها الدول الغربية بشدة واعتبرتها مساساً بالحريات، في مقابل صوتين ضد. واستقبلت نتيجة التصويت بالتصفيق.

وجاء القرار بعد الإشتباكات التي شهدتها كييف بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.