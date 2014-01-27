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لا اتفاق على وقف إطلاق النار بين الوفدين السوريين

27/1/2014

أعرب المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، عن أسفه لعدم توصّل الوفدين السوريين الحكومي والمعارض لاتفاق بوقف إطلاق النار أو تخفيف مستوى العنف في البلاد.

وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، للأسف لا اتفاق على وقف إطلاق النار أو تخفيف مستوى العنف.

وأضاف، "نحاول أن ننفذ خطة جنيف التي ترمي إلى إنهاء الحرب وبناء سوريا الجديدة"، وأكد أنه لم يتوقع أن تنجم معجزات عن المحادثات المباشرة بين الوفدين، غير أنه شدد على أننا سنواصل العمل لنرى إمكانية التقدّم.

وكشف المبعوث الأممي، أن الوفدين سيناقشان الثلاثاء أسس بيان مؤتمر جنيف1، مضيفاً "سنحاول أن تخرج محادثاتنا هنا بشيء ما".

وأعرب عن شعوره بالسعادة والأمل من مؤتمر جنيف2، واعتبر أن هذا المؤتمر هو خطوة صغيرة فقط، مشيراً إلى أن مجرد انعقاد المؤتمر هو أمر مهم.

وشدّد على ضرورة إيجاد جو مناسب للثقة بين المتفاوضين، غير أنه أعرب عن أسفه لعدم حدوث ذلك، مبدياً أمله بأن يفكر طرفا النزاع في سوريا ومن يقف خلفهما بالشعب السوري".

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