المجلس العسكري يفوض السيسي بالترشح للرئاسة

دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأثنين القائد العام للجيش المشير عبد الفتاح السيسي إلى الاستجابة لرغبة الشعب المصري في الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال المجلس في بيان له مساء الأثنين "لم يكن فى وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم فى ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وهى تعتبره تكليفا وإلتزاما". واعتبر المجلس أن "ثقة الجماهير فيه (السيسي) نداء يفرض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب".

من جهة أخرى، تقدم نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي زياد أحمد بهاء الدين باستقالته إلى رئيس الوزراء حازم الببلاوي، وذلك لاستئناف نشاطه الحزبي والسياسي خارج الحكومة.

وقال بهاء الدين في نص الاستقالة التي نشرها على صفحته الرسمية إن دوره "خلال المرحلة المقبلة سيكون أكثر اتساقاً وفاعلية من صفوف العمل السياسي والحزبي والقانوني"، مع بدء "مرحلة جديدة، يستعد فيها البلد لاستحقاقات انتخابية متتالية ولاستكمال خارطة الطريق".

يشار إلى أن بهاء الدين عضو في الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي، ومستشار قانوني في البنك المركزي المصري ,عضو سابق في مجلس الشعب المصري 2012.وقال موقع صحيفة الاهرام على الانترنت نقلا عن مصدر مطلع إنه تم ترشيح الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان لمنصب وزير الدفاع.

وفي وقت سابق من صباح الاثنين، أعلنت الرئاسة المصرية ترقية وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى رتبة المشير، وهو ما وصفه مسؤولون أمنيون بأنه مؤشر على قرب إعلانه الترشح للرئاسة.

وقال مسؤول أمني "القرار كان متوقعا وهو الخطوة الأولى قبل استقالة قائد الجيش والإعلان عن ترشحه والمتوقع الآن قريبا جدا".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية اليوم الاثنين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر يناقش طلب "جموع الشعب" ترشح وزير الدفاع لانتخابات الرئاسة.