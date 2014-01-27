الطائرات والمدفعية العراقية تقصف الفلوجة

قصف بالطائرات على مدينة الفلوجة العراقية

كثفت القوات الحكومية العراقية الضربات الجوية والقصف المدفعي لمدينة الفلوجة التي يسيطر عليها مسلحون.

وقال مسؤولون بمستشفيات وزعماء عشائر إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم.

وقال زعماء دينيون وشيوخ عشائر في المدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترا غربي بغداد إنهم يخشون وقوع هجوم وشيك للجيش لطرد المسلحين وإنهاء مواجهة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع أدت إلى نزوح الألوف.

وتفرض القوات العراقية وقوات الأمن طوقا غير محكم على الفلوجة وقد خاضت اشتباكات متفرقة مع مسلحين داخلها لكن القوات تحجم عن شن هجوم شامل لإتاحة الوقت للزعماء المحليين ورجال العشائر لإقناع المسلحين بالانسحاب.

وقالت مصادر مستشفيات في الفلوجة إن 42 شخصا أصيبوا بجروح في الضربات الجوية والقصف بالمدفعية والمورتر.

وقتل أربعة مدنيين في الفلوجة على مدى اليومين السابقين ولم يتضح ما إذا كانت وقعت إصابات في صفوف المسلحين.

وسيطرت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة والتي تقاتل أيضا في سوريا على الفلوجة ومناطق من الرمادي القريبة بمساعدة رجال عشائر مسلحين متعاطفين معها في أول يناير، وأدى هجوم عسكري من القوات النظامية في الأيام القليلة الماضية إلى إخراج مقاتلي القاعدة من مساحات كبيرة في الصحراء كانوا يسيطرون عليها على امتداد الحدود السورية في غرب العراق.

وفر أكثر من 65 ألف شخص من القتال في الفلوجة والرمادي خلال الأسبوع المنصرم وحده حسبما قالت الأمم المتحدة وأفادت المنظمة الدولية أن أعمال العنف في العراق قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات في 2013 بمقتل حوالي 9000 شخص أغلبهم مدنيون.