البث الحي
منوعات

الشرطة الكمبودية تفض تجمعا مطالبا بقناة تلفزيونية

27/1/2014

صيب ثمانية أشخاص على الأقل جراء استخدام الشرطة العسكرية الكمبودية قنابل الدخان والهراوات لفض حشد الأثنين مطالبة ببث قناة تلفزيونية جديدة، بحسب ما قاله شهود.

ونظمت المظاهرة رغم حظر على التجمعات العامة فرضته حكومة رئيس الوزراء هون سين الذي يواجه أكبر تحديات لحكمه المستمر منذ 28 عاما، بالإضافة إلى انتقادات متزايدة لحملات القمع للمعارضة.

وطاردت الشرطة العسكرية وحراس إدارة مدينة فنومبينه المحتجين بالقرب من وزارة الإعلام، واستخدمت الهراوات والعصي الكهربائية. وقال شهود من رويترز إن بين الجرحى صحفيين.

وتجمع الحشد احتجاجا على رفض الوزارة منح ترخيص لبث قناة تلفزيونية جديدة يديرها معارض للحكومة.

وتمثل هذه المواجهات أحدث حلقة في أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في كمبوديا، التي عانت صراعا لسنوات، لكنها شهدت في الآونة الأخيرة نموا واستقرارا غير مسبوقين لأكثر من عشر سنوات.

ونظم حزب الانقاذ الوطني المعارض بعضا من أكبر المسيرات التي شهدتها البلاد في إطار حملته لإعادة انتخابات يوليو/تموز التي قال إنها زورت لصالح حزب الشعب الكمبودي الحاكم.

وانضمت نقابات تمثل 350 ألفا من عمال الملابس إلى حزب الإنقاذ، ونظمت إضرابات العام الماضي احتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.

وقتل خمسة عمال في الثالث من يناير/كانون الثاني عندما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية لقمع احتجاج.

وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية خنج تيتو إن فض احتجاج اليوم كان ضروريا لحفظ الأمن العام.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)