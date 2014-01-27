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الحكم بالإعدام على صيني قتل طبيبا

27/1/2014
صيني يقتل طبيب لعدم رضاه عن عملية أجريت لأنفه

قالت وسائل إعلام محلية إن محكمة في شرق الصين أصدرت حكما بإعدام رجل قتل طبيبا وأحدث حالة من الفوضى في أحد المستشفيات لأنه غير راض عن نتيجة عملية أجريت له في أنفه.

وتظهر قضية ليان انتشينغ من إقليم تشيجيان الثري المصاعب التي تواجهها السلطات في التعامل مع العنف في قطاع يسوده الفساد وتكتظ مستشفياته بالمرضى وتتدنى فيه رواتب الأطباء.

وتوجه ليان "33 عاما" إلى المستشفى في أكتوبر  الماضي بحثا عن الطبيب الذي عالجه في قسم الأنف والأذن والحنجرة في مدينة وينلينغ.

وقالت وكالة أنباء الصين إنه حين لم يجد ليان الطبيب الذي يبحث عنه أخرج سكينا وطعن رئيس القسم حتى الموت كما

طعن طبيبين آخرين أصابهما بجروح قبل أن يسيطر عليه أفراد الأمن.

وذكرت الوكالة إن شقيقة المريض ليان تشياو أبلغت المحكمة أن شقيقها عاني من مشاكل في التنفس بعد الجراحة التي أجريت له في مارس عام 2013.

ونقلت الوكالة عنها قولها "بينما كان المستشفى يؤكد أن الجراحة ناجحة شعر ليان أن الأطباء خدعوه" وقالت إن شقيقها كان يعاني من "اضطرابات توهم مستديمة".

وذكرت الوكالة إن المحكمة خلصت إلى أنه كان "يدرك جريمته وأهل لتحمل المسؤولية الجنائية".

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