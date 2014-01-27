الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين مصريين اختطفوا بليبيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية "سعيد الأسود" أنه تم الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين مصريين مختطفين في ليبيا.

وقال الأسود، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية، انه سيتم الإفرج عن الدبلوماسيين الإثنين الآخرين في وقت لاحق اليوم، مضيفاً أن الخارجية الليبية بالتعاون مع وزارة الداخلية بذلت جهوداَ كبيرة خلال اليومين الماضيين من أجل الأفراج عن الدبلوماسيين المصريين.

وكان مجلس الوزراء الليبي أكد في وقت لاحق استمرار جهوده الحثيثة من أجل الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المختطفين وعودتهم لذويهم سالمين.

وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بيانا في وقت سابق أكدت فيه ، أن السلطات المختصة تقوم بجهود كبيرة لإطلاق سراح الدبلوماسيين المصريين المختطفين في ليبيا.

يذكر أن عملية إختطاف الدبلوماسيين المصريين الخمسة جاءت بعد ساعات من الإعلان عن اعتقال رئيس غرفة ثوار ليبيا الشيخ "شعبان هدية" في مدينة الإسكندرية مساء الجمعة الماضية.