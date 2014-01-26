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مقتل 6 أطفال في انفجار قنبلة على شكل دمية في باكستان

26/1/2014

قتل ستة أطفال (5 صبية وفتاة) إثر انفجار قنبلة على شكل دمية في شمال غرب باكستان الأحد حسبما أفاد مسؤولون .

وقال تاج محمد خان المسؤول بالشرطة إن القنبلة التي كانت موضوعة في  دمية على شكل طائر انفجرت بينما كان العديد من الأطفال تتراوح أعمارهم  بين 4 و 10 أعوام يلعبون بها  في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب  باكستان. 

وأصبح المسلحون الباكستانيون يستخدمون بشكل متزايد ما يسمى " بالقنابل  اللعبة" لاستهداف قوات الأمن في الأقاليم الشمالية، وهذا ما يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من النساء والأطفال في هذه الهجمات.

وتأتي هذه الأنباء وسط تصاعد للعنف في أنحاء باكستان حيث سجلت 100  حالة وفاة في الأسبوع الماضي وحده ، وفي مدينة بيشاور شمال باكستان أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار على عنصر شرطة يحرس معبد هندوسي .

وكان هجوم منفصل وقع خلال الليل قد أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة  بالرصاص في كراتشي حسبما قال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية شارجيل  ميمون. 

من جهة أخرى أعلنت السلطات الباكستانية وعدد من السكان أن آلاف الأشخاص فروا من منازلهم في المنطقة القبلية الواقعة في شمال غرب باكستان خوفا من هجوم وشيك للجيش الباكستاني على مناطقهم التي ينتشر فيها مقاتلو حركة طالبان باكستان.

وقال السكان إن نحو 1500 عائلة أي نحو 13 ألف شخص فروا من القرى الواقعة حول مدينتي مير علي وميرانشاه في منطقة وزيرستان الشمالية وانتقلوا إلى مناطق أكثر أمانا في بانو وديرا إسماعيل خان وبيشاور. وقال أحد النازحين "الناس لا يجدون مكانا يلجأون إليه في بانو والكثير من النساء والأطفال والشيوخ يفترشون الأرض في العراء، وقد انتقل كثيرون إلى إقليمي بيشاور وديرا إسماعيل خان على أمل العثور على ملجأ".وحسب السلطات فإن نحو ثمانية آلاف شخص وصلوا إلى بانو الواقعة على الحدود مع وزيرستان الشمالية.

وتعتبر منطقة وزيرستان الشمالية وهي إحدى سبع مناطق قبلية في شمال غرب باكستان مجاورة للحدود مع أفغانستان، المعقل الأساسي في المنطقة لمقاتلي حركة طالبان باكستان وحلفائها في القاعدة.

وأثارت الهجمات الأخيرة لطالبان الشكوك حول نجاعة سياسة التهدئة معها التي ينتهجها رئيس الحكومة نواز شريف بعد عودته إلى السلطة في أيار/مايو الماضي والذي عرض على حركة طالبان التفاوض للتوصل إلى حل سياسي، وتقول حركة طالبان باكستان إنها موافقة على التفاوض إلا أنها تريد من الجيش أن ينسحب من المناطق القبلية وأن يتوقف الجيش الأميركي عن قصف المنطقة بطائرات من دون طيار.

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