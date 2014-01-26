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مقتل أربعة في هجوم على حافلة للجيش الأفغاني

26/1/2014

قتل أربعة أشخاص وأصيب ما يصل إلى 22 آخرين في تفجير انتحاري على حافلة تابعة للجيش الأفغاني ، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

 في حين قالت وزارة الدفاع إن اثنين من أفراد الجيش واثنين من المدنيين قتلوا وأن بعض المصابين أطفال كانوا على مقربة حين نفذ الانتحاري هجومه.

وأضاف  نائب قائد شرطة كابول" كان انتحاري ينتظر في محطة الحافلات وفجر نفسه حين وصلت حافلة الجيش نتيجة لهذا استشهد ثلاثة من جنود الجيش الأفغاني وامرأة وأصيب تسعة آخرون"

من جانبه ذكر مسؤولون أمنيون أن العاصمة الأفغانية شهدت هجوميين آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 يذكر أن أصيب شخصان في انفجار في شمال المدينة في وقت متأخر من مساء السبت في حين قالت مصادر أمنية إن صاروخا سقط على المطار الدولي على مشارف كابول دون أن يسقط ضحايا .

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