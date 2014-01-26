ليفني تهدد عباس بدفع الثمن إن لم يعترف بإسرائيل

هددت وزيرة العدل الإسرائيلية، المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفنى، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدفع الثمن إذا ما تمسك بموقفه الرافض للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

وقالت ليفنى، في مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي، إن رفض عباس الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية غير مقبول، وإذا تمسك بموقفه، فسيدفع الثمن, دون توضيح ماهيته.

ومضت قائلة، إنها ما زالت تأمل فى التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، خلال الأشهر الثلاثة المتبقية للمفاوضات، رغم مشاعر التشاؤم السائدة في المجتمع الإسرائيلي بهذا الشأن.

في هذه الأثناء اتهم رئيس المعارضة الإسرائيلي النائب العمالي يتسحاق هيرتزوغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الجدية حيال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وقال إن نتنياهو يسير في اتجاه مسدود وخطير في مفاوضات السلام، مضيفا أن الوضع الراهن يستوجب اتخاذ القرارات الحاسمة حاليا وليس تركها إلى الأجيال القادمة كما يتضح من سياسة نتنياهو.