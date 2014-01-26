لاريجاني : لابد من خطوات عملية لمواجهة التهديدات الأمريكية

دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني إلى مواجهة تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لوح فيها بهجوم عسكري على إيران بخطوات عملية , من بينها زيادة الموازنة الدفاعية، وتعزيز القدرات الاقتصادية وموازنة الترشيد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي وزيادة المشاريع الإعمارية.

وقال لاريجاني في كلمة ألقاها في اجتماع لجنة مواءمة الميزانية بالمجلس إن الجميع سمعوا تصريحات كيري وتلويحه بشن هجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أنه ينبغي اليوم اتخاذ خطوات عملية في مواجهة ممارسات أمريكا عبر لجنة مواءمة الموازنة لكى يدركوا أن إيران على مستوى عال من الوعى واليقظة، وتواجه تصريحات التلويح بالحرب بخطوات عملية ورفع مستويات جهوزيتها عبر تعزيز قدراتها الدفاعية . ولفت إلى أنه بالنظر إلى التجارب التي يمتلكها على صعيد الأمن القومي للبلاد فإنه ينبغي الاهتمام بالحفاظ على المصالح الوطنية.

ووصف رئيس مجلس الشورى الإيراني لائحة موازنة العام الجاري بأنها أكثر تنظيما مقارنة بالأعوام السابقة.

كما نبه إلى ضرورة الاهتمام ببعض الأمور لرفع الطاقات الوطنية، والاقتصادية للبلاد لكى يتم الرد بشفافية على أمريكا, مشيرا إلى أنه بدون ذلك لن تسفر المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عن نتائج تذكر.

وأكد لاريجاني ضرورة اتخاذ لجنة الموائمة قرارات تثمر عن تحقيق الازدهار في القطاعات الإنتاجية للبلاد.. معتبرا أنه لو حصلت مثل هذه النتيجة فإنها ستكون بمثابة الرد العملي على أمريكا.