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قتلى وجرحى في ثلاث انفجارات بشمال العراق

26/1/2014

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين في انفجار ثلاث سيارات ملغمة وقعت في مناطق مختلفة من محافظة كركوك شمال العراق.

وأوضح العميد معن في بيان له الأحد أن سيارة ملغمة انفجرت قرب مجمعات سكنية في  حي (رحيم اوه )  شمالي المحافظة في حين انفجرت أخرى بحي (الخضراء) ، أما السيارة الثالثة فانفجرت بساحة (الاحتفالات) وسط كركوك ، مضيفا أن هذه الانفجارات الثلاث أسفرت عن مقتل خمسة وإصابة 17 آخرين.

من جانب آخر أعلنت مصادر أمنية عراقية أن ثلاثة جنود أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم لدى مرورها في حي (الضباط) شرقي مدينة الموصل بشمال العراق.

وفي سياق متصل أعلنت الشرطة العراقية أن قوات الجيش والعشائر وبغطاء جوي من المروحيات القتالية اقتحمت الأحد جزيرة (البو فراج) شمالي الرمادي، واشتبكت مع عناصر مسلحة وقتلت ثلاثة من قادتهم ودمرت خمس سيارات كانوا يستقلونها.

وأشارت إلى أن قوة من الصحوة تمكنت من قتل قائد " كتيبة قناصي تنظيم  الدولة الإسلامية في العراق والشام" في اشتباك مسلح، في ناحية الكرمة شرقي مدينة الفلوجة غرب العراق.

وأضافت أن عبوتين ناسفتين استهدفتا قوة للجيش للعراقي حاولت دخول مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور هي مدخل النعيمية جنوبي المدينة ، والصقور شرقي الفلوجة ، ومدخل السدة جنوبي المدينة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الجيش وأربعة مسلحين، وإصابة ستة آخرين من الجيش وإلحاق أضرار مادية بعربتين عسكريتين.

من ناحية أخرى أعلن وزير العدل العراقي حسن  الشمري الأحد عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 عراقيا مدانا بجرائم  تتعلق بالإرهاب .

وقال الشمري في بيان صحفي " تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مدانا بتهم  تتعلق بالإرهاب وأن جميع المحكوم عليه يحملون الجنسية العراقية، وبذلك  يكون عدد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام  بحقهم خلال أسبوع 37 شخصا ".

وأضاف  أن " وزارة العدل ماضية  بعملها في تنفيذ القصاص العادل بحق  الإرهابيين والجناة ممن ساهموا بإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء".

وكانت دائرة الإصلاح العراقية  نفذت في وقت سابق من هذا الشهر حكم  الإعدام بحق 26 مدانا بجرائم تتعلق بالإرهاب  بينهم عادل المشهداني  مسؤول الصحوة السابق في منطقتي الفضل والكفاح المشهور بارتكاب جرائم.

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