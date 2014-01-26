المرزوقي يعيد تكليف جمعة بتشكيل حكومة تونس

أعاد الرئيس التونسي منصف المرزوقي تكليف مهدي جمعة مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك وفقا لآليات الحوار الوطني، في حين ينتظر أن يُصوت المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من الثورة .

وقال جمعة في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه اليوم الأحد مع المرزوقي "إن رئيس الجمهورية جدد ثقته بي، وكلفني بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة". وأضاف أنه سيسعى إلى تشكيل حكومته في إطار المساعي داخل الحوار الوطني التي تم فيها التوصل إلى اتفاق واسع .

وأعرب عن أمله في أن يتم تجاوز عقبة الفصل 19 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات المتعلق بسحب الثقة من أعضاء الحكومة الذي كان التأسيسي صادق عليه في ساعة متأخرة الليلة الماضية .

ويفترض أن يقدم جمعة مساء اليوم التشكيلة الجديدة بعد إعلانه عن التوصل لوفاق بشأن فريقه الحكومي. وقال مراسل الجزيرة في تونس حافظ مريبح إن رؤساء الكتل السياسية يجتمعون حاليا للبحث عن صيغة توافقية للخروج من هذا المأزق .

يُشار إلى أن جمعة (51 عاما) كان أعلن الليلة الماضية عن فشله في التوصل إلى تشكيل حكومته الجديدة في المدة القانونية، وطلب المزيد من الوقت للتشاور بهدف التوصل إلى توافقات في هذا الشأن .