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الجيش السوداني يقصف مدينة في ولاية جنوب كردفان

26/1/2014

شن الطيران السوداني غارة على مدينة كودا، التي يسيطر عليها المتمردون في ولاية جنوب كردفان، دون أن يسفر هذا القصف عن ضحايا. كما أكد الأحد الجيش الشعبي لتحرير السودان -الفرع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان.

وقالت الحركة المتمردة في بيان إن "مقاتلتين من طراز سوخوي قصفتا مدينة كودا".

وأوضح موقع "نوبا ريبورتس" الذي أنشأه مواطنون صحافيون في جنوب كردفان أن "أحد الصحافيين كان شاهداً على الهجوم.

وأضاف الموقع أن "عددا من سكان المدينة احتموا في ملاجىء عشوائية أثناء تحليق الطائرتين فوق المدينة مطلقتين صواريخ أصابت منشآت دراسية وساحة لكرة القدم قريبة من سوق وادت إلى نفوق عدد من الخراف".

وكانت السلطات السودانية أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عملية لسحق حركات التمرد في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

واستنادا إلى الأمم المتحدة تسببت المعارك في جنوب كردفان والنيل الأزرق بأزمة إنسانية خطيرة تطال أكثر من مليون شخص.

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