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استئناف المحادثات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين

26/1/2014
 
استئناف المحادثات بين وفدا الحكومة السورية والمعارضة

استئنف وفدا الحكومة السورية والمعارضة المحادثات المباشرة اليوم الأحد ومن المتوقع أن يناقشا قضايا إنسانية بينها مطالب المعارضة بأن تفرج دمشق عن النساء والأطفال المحتجزين.

وقالت متحدثة بإسم الأمم المتحدة إن الجانبين التقيا لليوم الثاني في مقر الأمم المتحدة في جنيف في حضور مبعوث السلام الدولي الأخضر الإبراهيمي الذي يحاول التوسط في اتفاق سلام لإنهاء الصراع السوري المندلع منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال الإبراهيمي إن المحادثات التي جرت أمس السبت وتجري اليوم الأحد ستركز على ما وصفها بخطوات بناء الثقة بهدف تهيئة أجواء إيجابية قبل إجراء المزيد من المحادثات السياسية الصعبة غدا الاثنين.

ووصف جلسات أمس السبت التي كانت أول اجتماع وجها لوجه بين الجانبين بأنها كانت بداية طيبة إلا أنه قال إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر بخصوص اتفاق يسمح بدخول المساعدات الانسانية إلى مدينة حمص حيث تحاصر قوات النظام  مقاتلي المعارضة منذ 18 شهرا.

وقالت المعارضة إنها ستطالب اليوم الاحد بالإفراج عن المحتجزين ولم تذكر المزيد من التفاصيل إلا أن دبلوماسيا غربيا

قال إنه يتوقع أن يركز الطلب على النساء والأطفال.

وقال مبعوثون حكوميون سوريون وصلوا للمشاركة في محادثات اليوم الأحد إنهم مستعدون لمناقشة كل القضايا التي يطرحها الإبراهيمي إلا أنهم قالوا أن من الخطأ التركيز على قضايا فردية أو محلية.

وقال وزير الإعلام عمران الزعبي في حديث لوسائل الإعلام إنهم اقترحوا الحديث عن حمص الا أن الحكومة السورية تعتبر كل المدن السورية متساوية ومهمة.

وكررت بثينة شعبان مستشارة الأسد وعضو وفد الحكومة تحفظات الزعبي وقالت إن الجانب الأخر جاء إلى المحادثات لمناقشة مشكلة صغيرة في حين حضر وفد الحكومة لبحث مستقبل سوريا.

 

   

 

 

   

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