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إرجاء إعلان الحكومة في تونس

26/1/2014

 
رئيس الوزراء مهدي جمعة يرجئ إعلان تشكيل الحكومة

اضطر رئيس وزراء تونس الجديد مهدي جمعة إلى إرجاء إعلان أسماء أعضاء حكومة مؤقتة تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات بعد إخفاقه في التوصل لإجماع في الرأي على منصب وزير الداخلية.

وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر بعد أن وافق حزب حركة النهضة الإسلامي على التخلي عن الحكم في إطار تسوية تم التوصل إليها مع المعارضين لإنهاء أزمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي بعد انتفاضة عام 2011.

وكان جمعة يعتزم تقديم أسماء أعضاء حكومته للرئيس السبت ولكن بعد منتصف الليل مباشرة قال رئيس الوزراء في لقاء صحفي إنه لم يتم التوصل  لتوافق على قائمة أعضاء مجلس الوزراء وإنه قد لا يعلن التشكيل الحكومي.

وقال جمعة إنه كان من المفترض أن يقدم قائمة حكومته للرئيس لكنه فضل عدم تسليمها للبحث عن مزيد من التوافقات.

وقال إن بإمكان الرئيس إعادة تكليفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة أو إعلان اسم مرشح آخر.

وقال عدنان المنصر مدير ديوان رئيس الجمهورية إن جمعة هو المرشح المرجح لتشكيل الحكومة لكن رئيس الجمهورية سيجري مشاورات وقد تؤدي هذه المشاورات إلى تكليف جمعة أو غيره.

وكانت هذه انتكاسة لتونس بعد أن انتهى المجلس التأسيسي من وضع دستور جديد للبلاد الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر حزبية إن زعماء المعارضة التونسية يريدون تعيين وزير جديد للداخلية ولكن جمعة حث على الإبقاء على الوزير الحالي لضمان الاستمرارية في الأمور الأمنية الرئيسية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد هجمات إرهابية.

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