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مقتل وإصابة 12 بانفجار سيارة مفخخة غربي بغداد

25/1/2014

أفاد مصدر أمنى عراقي السبت بأن 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، إثر تفجير سيارة مفخخة بمنطقة العامرية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة في شارع العمل بمنطقة العامرية غربي بغداد انفجرت صباح السبت؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات في حصيلة أولية.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وفي سياق متصل أفاد مصدر أمنى بمحافظة ديالى اليوم بأن 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء قتلا جراء سقوط قذائف هاون على منزل سكنى في قرية زراعية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة، 55 كم شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن عددا من قذائف الهاون سقطت صباح اليوم على إحدى القرى بناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء.
وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة تشهد أعمال عنف بين الحين والآخر، خاصة في مناطق الجنوب التي تشهد نشاطا ملحوظا لبعض التنظيمات المسلحة.

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