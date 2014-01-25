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إجراءات أمنية مكثفة في ذكرى ثورة 25 يناير بمصر

25/1/2014

وسط إجراءات أمنية مكثفة يحي المصريون الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في بداية العام 2011 .

وانتشرت قوات الأمن منذ صباح اليوم في ميدان التحرير مركز الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011 ومنعت حركة سير السيارات فيه إلا أن عشرات من المتظاهرين بدؤوا في التوافد على الميدان للاحتفال بذكرى الثورة.

كما شهد محيط وزارة الدفاع بالقاهرة تمركز العديد من الآليات العسكرية على امتداد الشارع المؤدي للوزارة من ناحية جامعة عين شمس، فضلا عن نصب أسلاك شائكة أمام الوزارة مباشرة وسط انتشار مكثف لأفراد القوات المسلحة.

وشهد محيط قصر الاتحادية الرئاسي وقصر القبة إجراءات أمنية مشددة، وسط تحليق للطائرات الحربية، كما شهد ميدان التحرير وأماكن تجمعات المواطنين المؤيدين لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي تحليق مروحيات حربية.

من جانب آخر شهدت صباح اليوم مدينة القاهرة هجمات  جديدة حيث انفجرت عبوة ناسفة أمام معهد مندوبي الشرطة بمنطقة عين شمس في القاهرة، مما أسفر عن إصابة شخص، في حين استهدف هجوم مسلح بقذائف "آر بي جي" محطة كهرباء بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

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