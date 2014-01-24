قتلى بتفجيرات في القاهرة وتشديدات أمنية بالمحافظات

شهدت القاهرة أربعة تفجيرات أوقعت ستة قتلى على الأقل وأكثر من تسعين جريحا، فيما شهدت عدد من المحافظات ومديريات الأمن تشديدات أمنية في وقت خرجت مظاهرات قبل صلاة الجمعة قبل يوم واحد من الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

واستهدف التفجير الأول مبنى مقر مديرية أمن القاهرة الواقع في حي باب الخلق بوسط القاهرة، حيث انفجرت سيارة مفخخة أمام مدخل المبنى، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل وإصابة 76 آخرين.

وتسبب الانفجار في تدمير واجهة المبنى وعدد من المباني المجاورة، فيما لا تزال قوات الدفاع المدني تواصل جهود استخراج الضحايا من الطابق الأرضي للمديرية نظرا لسقوط كتل خرسانية داخله.

وقالت وزارة الداخلية المصرية -في بيان رسمي- إنه جرى نقل المصابين وحصر الحالات، مشيرة إلى أن المصابين يعانون إصابات مختلفة ومتنوعة، وما زالوا تحت العلاج والملاحظة.

وأكد مصدر أمني أن التفجير وقع نتيجة انفجار سيارة مفخخة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات يقودها انتحاري، مما أدى إلى انهيار أجزاء من مبنى المديرية، إضافة إلى تضرر مبنى محكمة جنوب القاهرة ومبنى متحف الفن الإسلامي المقابل لمبنى المديرية.

وقال المصدر إن المعلومات الأولية تؤكد أن السيارة كانت تسير في شارع بورسعيد، حيث يوجد مبنى المديرية، وتوقفت فجأة وانفجرت، وأضاف أنه جار فحص بقايا السيارة وتحليل الحمض النووي "دي إن إيه" للانتحاري الذي فجر نفسه بالسيارة.

تفجير الدقي

وفي حي الدقي بمحافظة الجيرة قتل مجند وأصيب 15 آخرون بينهم عدد من الضباط بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت في شجرة قرب حاجز أمني بجوار محطة مترو بمنطقة الدقي.

كما شهدت منطقة الطالبية بحي الهرم في محافظة الجيزة تفجير قنبلة يدوية بدائية الصنع. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف قوله إن الهجوم وقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى أهرامات الجيزة، ولم يسفر عن سقوط قتلى.

في غضون ذلك، شهدت عدة محافظات مصرية ومقار مديريات الأمن تشديدات أمنية، حيث أعلنت سلطات الأمن أنها نجحت في إبطال مفعول كميات كبيرة من المتفجرات استهدفت منطقة السيدة نفيسة السكنية في بورسعيد (شمال شرقي القاهرة) بعد رصد لتحركات إحدى سيارات النقل والتي توقفت أمام مجموعة من العمارات السكنية، تقطن بعمارتين منها مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة.

وفي محافظة الأقصر (جنوب) شددت قوات الشرطة والجيش الإجراءات الأمنية في أعقاب تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة، حيث شوهدت دوريات من مدرعات الجيش والشرطة تطوف شوارع وميادين المدينة، وجرى تشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج المدينة.

تشديدات أمنية

كما تم تشديد التواجد الأمني في محيط مباني المحافظة ومديرية الأمن والمطار الدولي والفنادق الكبرى والمناطق الأثرية والسياحية وأغلقت الطرق المؤدية لمبنى مديرية الأمن وقسم شرطة الأقصر ومبنى جهاز الأمن الوطني، كما تم الدفع بتعزيزات أمن بمحيط مقر إقامة ضيوف مهرجان الأقصر للسينما المصرية الأوروبية ومواقع عروض وندوات المهرجان الذي يختتم غدا السبت.

يأتي هذا قبل ساعات من بدء المظاهرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تحت اسم "جمعة العمل الثوري" قبل يوم من الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث طالب المصريين بمواصلة التظاهر لمدة 18 يوما على غرار التظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.

كما دعت جماعة الإخوان المسلمين كل الفصائل الوطنية الثورية إلى التوحد ونبذ أسباب الفرقة وتوحيد الشعارات المرفوعة في الميادين، وعدم التنازع بين رفقاء الميدان.

وطالبت الجماعة -في بيان لها- من سمتهم رفقاء الثورة بالتعاون والثقة المتبادلة والوعي الحقيقي لتفادي كل محاولات الانقلابيين "خديعة الثورة والثوار"، وشددت على أهمية التواصل والتنسيق بين كل شركاء الثورة للحفاظ على "وهج الثورة ووحدة الهدف".

تفجير مركز شرطة الطالبية

هذا و صرح مصدر بمديرية أمن الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة أن انفجاراً وقع بالقرب من قسم شرطة الطالبية بشارع الأهرام بالقرب من ميدان الجيزة، جراء إلقاء قنبلة على القسم ولكنها لم تسفر عن وقوع أية إصابات أو ضحايا. وقال انه يجرى الآن مطاردة الأشخاص الذين ألقوا العبوة من جانب قوات الأمن .