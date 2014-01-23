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منظمة التحرير: وقف ألمانيا تمويل المستوطنات يعزز فرص السلام

23/1/2014
 
ثمنت منظمة التحرير الفلسطينية  قرار ألمانيا وقف تمويل الشركات أو المؤسسات الناشطة في  المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ومسؤولة ملف الإعلام فيها حنان عشراوي ، في بيان صحفي، إن الموقف الألماني "أخلاقي وعملي يعزز فرص  تحقيق السلام في المنطقة".
وأضافت "أن هذه التطورات الإيجابية في المواقف الأوروبية تنسجم مع  المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي التي تحظر على الدول الأعضاء فيه  التمويل أو التعاون مع أية مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية".
واعتبرت أن هذه المواقف الأوروبية "تأتي في سياق الاعتراف بعدم شرعية  الاحتلال والاستيطان ولها أثر بناء نحو إقرار الحقوق المشروعة لشعبنا  الفلسطيني وحقه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود1967″.
ودعت عشراوي ، جميع دول الاتحاد الأوروبي والعالم إلى اتخاذ مزيد من هذه  المبادرات والخطوات الفعالة وتطوير أدوات تضامنهم مع الشعب الفلسطيني  لـ"عزل الاحتلال وسياساته وحظر منتجات المستوطنات إلى أسواقها".
وذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن ألمانيا  قررت اشتراط توقيع اتفاق الشراكة العلمية مع إسرائيل ومنح أي هبات  لشركات إسرائيلية تعمل في مجال التقنيات العالية بعدم حصول أي هيئات  تعمل في المستوطنات أو شرقي القدس على هذه الهبات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية خشيته من أن  الخطوة الألمانية "التصعيدية" ستصبح نموذجاً تحتذي به دول أخرى في  العالم.
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