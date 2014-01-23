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مقتل 5 رجال شرطة في هجوم بالرصاص في مصر

23/1/2014

قالت مصادر قضائية في محافظة بني سويف المصرية التي تقع جنوبي القاهرة أن خمسة رجال شرطة قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجوم بالرصاص على نقطة تفتيش في المحافظة في ساعة مبكرة يوم الخميس.

وقال مصدر مطلع أن تحقيقات النيابة أثبتت أن مسلحا يستقل دراجة نارية يقودها آخر فتح النار على رجال الشرطة بينما كانوا يستدفئون بنار أوقدوها خارج النقطة.

وأضاف أن أحد المصابين نقل إلى مستشفى عسكري بالقاهرة للعلاج من إصابات بثلاث رصاصات في البطن 

وذكرت وزارة الداخلية في بيان في وقت سابق أن مسلحين ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين نفذوا الهجوم.

وكانت الحكومة أعلنت ما سمته حرباً على الإرهاب ثم صنفت جماعة الإخوان جماعة إرهابية في 25 ديسمبر كانون الأول بعد تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل. 

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية قال مدير المباحث ناصر العبد ومصدر طبي أن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون في اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب مؤيدين للإخوان في جامعة الإسكندرية.

وقال العبد ان قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب عندما حاولوا الخروج بمسيرة من الحرم الجامعي وأضاف أن الطلاب رشقوا قوات الأمن بالحجارة من داخل الجامعة عبر أسوارها. 

وقال شهود عيان أن دوي رصاص وطلقات خرطوش سمع خلال الاشتباكات وقال مصدر طبي أن المصابين سقطوا بطلقات الخرطوش.

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