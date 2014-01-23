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معارض سوري : النظام قد يطلب التأجيل لكسب الوقت في المفاوضات

23/1/2014
قال المفكر والسياسي السوري المعارض  العضو في وفد الائتلاف المفاوض في جنيف ميشيل كيلو إن "وفد  النظام الأسدي يحاول مسبقا العمل على كسب الوقت ومن المرجح أن يطلب مطلع  الأسبوع المقبل تأجيل التفاوض بحجة التشاور لكن نحن لن نقبل التأجيل سوى  لمرة واحدة".
وأضاف كيلو في تصريحات لوسائل الإعلام إن النظام كعادته يراوغ وأمس تحدث وزير خارجيته وليد المعلم عن كل قصصهم  التافهة واتهم العالم بالإرهاب و شن حربا على الجميع هذه طريقة الذي  أفلس و قارب على الانهيار".
وتابع :" نحن في جنيف بناء على دعوة الامم المتحدة لتشكيل هيئة حكم  انتقالي لا مكان فيها للأسد و نظامه وهم يعرفون ذلك تماماً، أقصد  النظام و أركانه".
و أضاف كيلو " النظام يعرف إنه حضر إلى جنيف 2 بناء على القرار مجلس  الأمن الدولي تحت الفصل السابع و هو ملزم و كذلك تطبيق جنيف واحد الذي  ينص على هيئة حكم انتقالي".
وقال كيلو " نحن نثق بالمجتمع الدولي إذا كان يريد و يدعم السلام في  سوريا وإ كان لا يريد محاربة الأسد معنا فإننا كفيلين نحن الشعب السوري بكسر رقبة بشار الأسد و نظامه".
وعن توقعه لمسيرة التفاوض مع وفد النظام ، قال " وفد النظام سيحاول  المراوغة و كسب الوقت و أخذنا إلى تفاصيل تافهة لكن نحن هنا لموضوعات ومفاوضات سياسية أساسية".
وقال السياسي السوري الشهير ميشيل كيلو " المفاوضات مع النظام لن تأخذ  سنوات إنما أسابيع و أشهر كي يكتشف العالم إن النظام غير جدي ولن يتنازل  عن احتكاره للحكم بشار الأسد سيرحل رغما عنه هو و نظامه".
و عماذا كان يعتقد أن الإيرانيين يبيعون بشار ونظامه ، قال كيلو " نعم  من حيث المبدأ فهم اليوم يقايضون المجتمع الدولي على دور لحزب الله في  لبنان و مكانة لهم في المنطقة و يقولون دون خجل إنهم يريدون تقاسم دور وظيفي مع إسرائيل في المنطقة و إعادة حضورهم في المجتمع الدولي لأنهم  باتوا في موقف محرج على أكثر من صعيد".
وأضاف كيلو " إن المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي سيجتمع معنا وسيكون اجتماع مع وفد النظام لينقل الإبراهيمي  الرسائل بيننا" ، مبديا تفاؤلا حذرا حيال مجريات التفاوض الراهن دون  الإقرار بجدول زمني.
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