معارض سوري : النظام قد يطلب التأجيل لكسب الوقت في المفاوضات

قال المفكر والسياسي السوري المعارض العضو في وفد الائتلاف المفاوض في جنيف ميشيل كيلو إن "وفد النظام الأسدي يحاول مسبقا العمل على كسب الوقت ومن المرجح أن يطلب مطلع الأسبوع المقبل تأجيل التفاوض بحجة التشاور لكن نحن لن نقبل التأجيل سوى لمرة واحدة".

وأضاف كيلو في تصريحات لوسائل الإعلام إن النظام كعادته يراوغ وأمس تحدث وزير خارجيته وليد المعلم عن كل قصصهم التافهة واتهم العالم بالإرهاب و شن حربا على الجميع هذه طريقة الذي أفلس و قارب على الانهيار".

وتابع :" نحن في جنيف بناء على دعوة الامم المتحدة لتشكيل هيئة حكم انتقالي لا مكان فيها للأسد و نظامه وهم يعرفون ذلك تماماً، أقصد النظام و أركانه".

و أضاف كيلو " النظام يعرف إنه حضر إلى جنيف 2 بناء على القرار مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع و هو ملزم و كذلك تطبيق جنيف واحد الذي ينص على هيئة حكم انتقالي".

وقال كيلو " نحن نثق بالمجتمع الدولي إذا كان يريد و يدعم السلام في سوريا وإ كان لا يريد محاربة الأسد معنا فإننا كفيلين نحن الشعب السوري بكسر رقبة بشار الأسد و نظامه".

وعن توقعه لمسيرة التفاوض مع وفد النظام ، قال " وفد النظام سيحاول المراوغة و كسب الوقت و أخذنا إلى تفاصيل تافهة لكن نحن هنا لموضوعات ومفاوضات سياسية أساسية".

وقال السياسي السوري الشهير ميشيل كيلو " المفاوضات مع النظام لن تأخذ سنوات إنما أسابيع و أشهر كي يكتشف العالم إن النظام غير جدي ولن يتنازل عن احتكاره للحكم بشار الأسد سيرحل رغما عنه هو و نظامه".

و عماذا كان يعتقد أن الإيرانيين يبيعون بشار ونظامه ، قال كيلو " نعم من حيث المبدأ فهم اليوم يقايضون المجتمع الدولي على دور لحزب الله في لبنان و مكانة لهم في المنطقة و يقولون دون خجل إنهم يريدون تقاسم دور وظيفي مع إسرائيل في المنطقة و إعادة حضورهم في المجتمع الدولي لأنهم باتوا في موقف محرج على أكثر من صعيد".