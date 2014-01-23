الظواهري يدعو جهاديي سوريا للاتحاد ونبذ القتال بينهم

أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة (أرشيف-الجزيرة)

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل صوتي بثه موقع للجهاديين على النت فصائل "المجاهدين" في سوريا إلى وقف الاقتتال وإنشاء هيئة تحكيم شرعية لتسوية خلافاتهم.

وخاض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبط بتنظيم القاعدة اشتباكات مع جماعات إسلامية أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، اندلعت في كثير من الأحيان بسبب تنازع السلطة والسيطرة على أراض.

وقال الظواهري في تسجيل مدته خمس دقائق "إخواني الكرام مجاهدي الإسلام في كل المجموعات الجهادية في شام الرباط والجهاد لقد أدمت قلوبنا وقلوب الأمة التي تعلقت بكم فتنة القتال التي استشرت بين صفوف مجاهدي الإسلام، "ندعو جميع إخواننا في كل المجموعات الجهادية بالسعي لإيقاف هذه الفتنة التي لا يعلم إلا الله إلى ماذا ستنتهى".

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل من مصدر مستقل لكن الصوت يشبه صوت الظواهري بوضوح. وتتراوح جماعات المعارضة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بين جماعات علمانية ومعتدلة وأخرى إسلامية منها جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة ودارت بينها أسوأ أعمال العنف التي جرت في صفوف مقاتلي المعارضة منذ بدء الصراع السوري في مارس 2011.

وفي إبريل الماضي حاول أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) دمج تنظيمه بجبهة النصرة متحديا أوامر الظواهري مما سبب خلافا.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتال الذي بدأ من مطلع يناير الجاري أودى بحياة أكثر من ألف شخص، وساعدت الانقسامات بين صفوف مقاتلي المعارضة قوات الرئيس بشار الأسد على استعادة أراض حول حلب بشمال البلاد.

وقتل حوالي 130 ألف شخص ونزح ربع سكان سوريا عن ديارهم في الحرب الأهلية التي بدأت باحتجاجات سلمية على حكم عائلة الأسد الممتد منذ 40 عاما ثم تحولت إلى صراع اكتسب طابعا طائفيا متزايدا.