الظواهري يدعو الإسلاميين في سوريا إلى الاتحاد

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري فصائل المعارضين الإسلاميين المسلحين في سوريا إلى وقف الاقتتال وإنشاء هيئة تحكيم شرعية لتسوية خلافاتهم , جاء ذلك في تسجيل صوتي بثته مواقع للإسلاميين على الإنترنت.

وخاض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبط بتنظيم القاعدة اشتباكات مع جماعات إسلامية مسلحة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، واندلعت تلك الاشتباكات في كثير من الأحيان بسبب تنازع السلطة والسيطرة على أراض.

وقال الظواهري في التسجيل ومدته خمس دقائق مخاطبا المجاهدين الإسلاميين "لقد أدمت قلوبنا وقلوب الأمة التي تعلقت قلوبها بكم فتنة القتال التي استشرت بين صفوف مجاهدي الإسلام".

ودعا الجميع في كل المجموعات الجهادية لأن يسعوا لإيقاف هذه الفتنة التي لا يعلم إلا الله إلى ماذا ستنتهى.

وتتراوح جماعات المعارضة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بين جماعات معتدلة وأخرى متشددة منها جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة ودارت بينها أسوأ أعمال العنف التي جرت في صفوف مقاتلي المعارضة منذ بدء الصراع السوري في مارس 2011.

وفي إبريل حاول أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية في العراق والشام دمج التنظيم مع جبهة النصرة متحديا أوامر الظواهري مما سبب خلافا .

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتال الذي بدأ من مطلع يناير أودى بحياة أكثر من ألف شخص، وساعدت الانقسامات في صفوف مقاتلي المعارضة قوات الرئيس بشار الأسد في استعادة أراض حول حلب بشمال البلاد .