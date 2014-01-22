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روسيا تحذر الأوروبي من فرض عقوبات على أوكرانيا

22/1/2014

حذرت روسيا الاتحاد الأوروبي من فرض أي عقوبات على الحكومة الأوكرانية بعد تصاعد العنف في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي هذا السياق قال السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي "فلاديمير تشيشوف" الأربعاء في بروكسل:"أعتقد أن علينا ألا نتحدث بلغة العقوبات مع كييف ولكن بلغة الدعم والمساعدة".

جاء ذلك كرد فعل لروسيا على تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية" خوسيه مانويل باروسو" الذي لوح في وقت سابق باتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات كرد فعل على مقتل متظاهرين في كييف ليلة أمس.

وكان باروسو قد قال أمام الصحفيين في بروكسل:"نحن قلقون حقا بشأن ما ستؤدي إليه الأحداث في أوكرانيا" مضيفا:"سنتابع هذه التطورات بدقة وسندرس تصرف الاتحاد الأوروبي حيال ذلك.. والعواقب المحتملة له على علاقاتنا مع هذا البلد".

ولم يتطرق باروسو إلى تفاصيل هذه العواقب وقال إنه سيتم البت في ذلك فيما بعد مضيفاً:"نبعث رسائل واضحة جدا إلى الحكومة في أوكرانيا بألا تسلك هذا الطريق وأن تعود لطريق الإصلاحات الديمقراطية والتعددية والديمقراطية.. وإلا فعلينا بالطبع أن نفكر في عواقب ذلك على علاقاتنا مع أوكرانيا".

وكانت أوكرانيا قد قررت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي عدم التوقيع على اتفاقية الانتساب مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تم الاتفاق على معظم بنودها.

وقال السفير الروسي في الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع أن تتطرق محادثات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" المقررة في الثامن والعشرين من كانون ثان/يناير الجاري في بروكسل إلى الوضع في أوكرانيا وقال:"لن نتحدث لا مع الاتحاد الأوروبي ولا مع أي شخص آخر ولن نتخذ قرارات بشأن أوكرانيا دون علم الشعب الأوكراني أو الحكومة الأوكرانية".

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