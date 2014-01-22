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إعادة فتح مطار حلب وهبوط طائرة ركاب للمرة الأولى منذ عام

22/1/2014

هبطت طائرة ركاب في مطار حلب بشمال سوريا الأربعاء، بعد عام من إغلاق المطار بسبب القتال الدائر في البلاد، حسبما قالت الحكومة والمعارضة.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إنه تمت إعادة فتح المطار بعدما أعاد الجيش السوري "الأمن والاستقرار إلى المناطق المحيطة به وتأهيل وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء اعتداءات الصراع المسلح في البلاد".

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن الطائرة كانت تحمل أنصار الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي سياق متصل، قال المرصد أن محافظة حلب شهدت "اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة صباح الأربعاء في محيط قرية عزيزة ووردت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، بينما سقط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض – أرض، على منطقة في حي المعصرانية، ووردت معلومات أولية عن سقوط شهداء وجرحى".

وفي محافظة دمشق، ذكر المرصد "تعرضت منطقة الجورة في حي القدم لقصف من قبل القوات النظامية مما أدى الى سقوط جرحى، كما نفذت القوات النظامية حملة دهم وتفتيش للمنازل في منطقة القاعة بحي الميدان دون أنباء عن اعتقالات ".

وأضاف أن الطيران الحربي نفذ "عدة غارات جوية على مناطق في مدينة انخل وبلدة سملين" بمحافظة درعا ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة.

وفي محافظة ريف دمشق، قال المرصد".. تتعرض مناطق في بلدة رنكوس ومحيط بلدة تلفيتا، لقصف من القوات النظامية، كما وردت معلومات عن مقتل وجرح 10 عناصر بينهم 3 ضباط من القوات النظامية في اشتباكات مع الكتائب المقاتلة على أطراف مدينة الزبداني.

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