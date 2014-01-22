أميركا: اتهام مهندس بمحاولة تسريب برنامج إف-35

المقاتلة إف-35 (رويترز-أرشيف)

قال مكتب المدعي العام بولاية كونتيكت الأميركية الثلاثاء الماضي إن مهندس طيران من أصل إيراني سبق له العمل بشركات أميركية للمعدات العسكرية وجهت إليه اتهامات بأنه حاول تسريب تفاصيل سرية بشأن برنامج المقاتلة الهجومية لسلاح الجو الأميركي إف-35 إلى إيران.

وقال ممثلو ادعاء إن المتهم مظفر خزاعي -الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية- ألقي القبض عليه في التاسع من يناير الجاري بعد أن سافر من إنديانابوليس إلى نيو أرك وإن وجهته النهائية كانت طهران.

ووفقا لعريضة الاتهام فإن خزاعي الذي انتقل مؤخرا من كونتيكت إلي إنديانابوليس وجهت إليه تهمتان الأولى تتعلق بنقل وتداول تجارة بين ولايات أميركية لسلع تم الحصول عليها بطريق السرقة أو التحايل أو الغش، وقد يواجه عقوبة السجن لفترة أقصاها 20 عاما في حالة إدانته بها، والثانية تتعلق بمحاولة نقل وتسريب وثائق سرية تتعلق بالمقاتلة الهجومية الأميركية الجديدة إف-35.

وقال ممثلو إدعاء إن مسؤولين اتحاديين بدأوا تحقيقا بشأن خزاعي (59 عاما) في نوفمبر الماضي عندما قام ضباط من الجمارك وحماية الحدود الأميركية بفحص شحنة صناديق أرسلها عبر شركة في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا، وأضافوا أن الشحنة الذي أشارت قائمتها إلى أنها تحتوي على سلع منزلية كانت في الواقع تضم صناديق من الوثائق السرية لبرامج تشغيل تقنية وأوراق بها مواصفات فنية ومواد أخرى مرتبطة ببرنامج المقاتلة إف-35 وإنها كانت معدة للشحن إلى إيران وجهتها النهائية.

وخزاعي محتجز في ولاية نيوجيرسي انتظارا لنقله إلى ولاية كونتيكت لمواجهة هذه الاتهامات في المحكمة.