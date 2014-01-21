إندونيسيا تتوقع استثمارات أجنبية قياسية في 2014

الاقتصاد الإندونيسي سينموا قياسيا (رويترز-أرشيف)

قال مجلس الاستثمار في إندونيسيا إنه وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة الاستثمار الأجنبي في البلاد العام الماضي فإنه يتوقع أن تقفز تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى البلاد هذا العام (2014) إلى مستوى قياسي قدره 32.8 مليار دولار.

وأضاف المجلس أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في 2013 ارتفعت إلى 270.4 تريليون روبية (28.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 22.4% مقارنة مع قفزة بلغت 26% في عام 2012.

لكن أداء الاقتصاد العام الماضي لم يسجل تحسنا يذكر عن 2012 من حيث القيمة بالدولار الأميركي لأن الرقم الإجمالي لعام 2013 يعادل حوالي 22 مليار دولار بسعر الصرف الحالي للروبية.

يذكر أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الإندونيسي قد تضررت جراء ضعف الروبية وانخفاض أسعار السلع والشكوك التي تحيط بسياسات البلاد لتصدير المعادن.

وكانت الروبية الإندونيسية قد هبطت أكثر من 20% أمام الدولار في 2013 أرجع محللون سببه جزئيا إلى التضخم المرتفع والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية للبلاد.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأخير من العام الماضي قد وصلت إلى 71.2 تريليون روبية (7.4 مليار دولار) مرتفعة 25.4% عن مستواها قبل عام بأسعار الروبية.

وتبرز ثامن زيادة فصلية على التوالي جاذبية إندونيسيا كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بمواردها الطبيعية الضخمة والنمو السريع للطبقة المتوسطة بها.

يذكر أن الأرقام المعلنة للاستثمار لا تشمل أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إندونيسيا في قطاعي النفط والغاز.

وبعد أن سجل الاقتصاد الإندونيسي نموا بمعدلات بلغت أكثر من 6% سنويا خلال الأعوام الستة الماضية بدأ الاقتصاد الإندونيسي يتباطأ متضررا من انخفاض إيرادات التصدير وتقلبات إنفاق المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة.

لكن في الوقت الذي انسحب فيه الكثير من المستثمرين الأجانب من الأسواق المالية في إندونيسيا فإن رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان يبقى جاذبا مهما للشركات المتعددة الجنسية.