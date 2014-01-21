البث الحي
منوعات

إندونيسيا تتوقع استثمارات أجنبية قياسية في 2014

21/1/2014
الاقتصاد الإندونيسي سينموا قياسيا (رويترز-أرشيف)

قال مجلس الاستثمار في إندونيسيا إنه وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة الاستثمار الأجنبي في البلاد العام الماضي فإنه يتوقع أن تقفز تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى البلاد هذا العام (2014) إلى مستوى قياسي قدره 32.8 مليار دولار.

وأضاف المجلس أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في 2013 ارتفعت إلى 270.4 تريليون روبية (28.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 22.4% مقارنة مع قفزة بلغت 26% في عام 2012.

لكن أداء الاقتصاد العام الماضي لم يسجل تحسنا يذكر عن 2012 من حيث القيمة بالدولار الأميركي لأن الرقم الإجمالي لعام 2013 يعادل حوالي 22 مليار دولار بسعر الصرف الحالي للروبية.

يذكر أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الإندونيسي قد تضررت جراء ضعف الروبية وانخفاض أسعار السلع والشكوك التي تحيط بسياسات البلاد لتصدير المعادن.

وكانت الروبية الإندونيسية قد هبطت أكثر من 20% أمام الدولار في 2013 أرجع محللون سببه جزئيا إلى التضخم المرتفع والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية للبلاد.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأخير من العام الماضي قد وصلت إلى 71.2 تريليون روبية (7.4 مليار دولار) مرتفعة 25.4% عن مستواها قبل عام بأسعار الروبية.

وتبرز ثامن زيادة فصلية على التوالي جاذبية إندونيسيا كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بمواردها الطبيعية الضخمة والنمو السريع للطبقة المتوسطة بها.

يذكر أن الأرقام المعلنة للاستثمار لا تشمل أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إندونيسيا في قطاعي النفط والغاز.

وبعد أن سجل الاقتصاد الإندونيسي نموا بمعدلات بلغت أكثر من 6% سنويا خلال الأعوام الستة الماضية بدأ الاقتصاد الإندونيسي يتباطأ متضررا من انخفاض إيرادات التصدير وتقلبات إنفاق المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة.

لكن في الوقت الذي انسحب فيه الكثير من المستثمرين الأجانب من الأسواق المالية في إندونيسيا فإن رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان يبقى جاذبا مهما للشركات المتعددة الجنسية.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)