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إسرائيل تعتزم بناء 1700 وحدة سكنية في حي جديد بالقدس

21/1/2014

أعلنت بلدية مدينة القدس عن خطة لبناء 1700 وحدة سكنية جديدة في منطقة سوف يتم ضمها للمدينة ,وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الالكتروني الثلاثاء إن لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية القدس سوف تناقش الأربعاء الخطط الخاصة بإقامة الحي الجديد الذي سوف يطلق عليه "مورادوت أرنونا".

تأتي هذه الخطوة عقب إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية في الحادي عشر من الشهر الجاري عن مناقصات لبناء 1400 وحدة سكنية فى المستوطنات الإسرائيلية الواقعة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وسيتم بناء 600 وحدة في" رامات شلومو" بالقدس الشرقية و800 وحدة سكنية في كتل استيطانية في الضفة الغربية.

وجاء الإعلان عن المناقصة بعد عدة أيام من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى للمنطقة بعد زيارة كانت تهدف إلى تحقيق إطار عمل للاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أرجأ الاعلان عن المناقصات خلال زيارة كيرى حتى لايثير غضب الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

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