أنصار بيت المقدس تتبنى هجوم إيلات

أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة الثلاثاء مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على مدينة إيلات في جنوب إسرائيل وقالت أنها ستواصل استهداف إسرائيل في الوقت الذي تقاتل فيه الحكومة المؤقتة في مصر.

ولم تقع اصابات أو أضرار في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية , وذكر مقيمون في إيلات أنهم سمعوا دوي انفجارين كبيرين , وقال متحدث بإسم الشرطة أنه تم العثور على بقايا صاروخ في الصحراء خارج المدينة الثلاثاء.

وقالت جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء أنها نفذت الهجوم الصاروخي على إيلات وأن الحملات الأمنية في مصر لم تمنعها من ذلك.

وقالت في بيان "ليعلم اليهود أن حربنا مع عدو الداخل لن تنسينا عدو الامة الأول الذي يحتل الأراضي ويدنس المقدسات ويحيك المؤامرات للتخلص من طليعة الأمة المجاهدة في أرض الكنانة وبعون الله سيرى اليهود منا ما يسوؤهم".

وقتل جنديان مصريان وثلاثة متشددين في مداهمة لمخبأ لجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء الشهر الماضي.