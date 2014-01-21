أربعة قتلى بتفجير الضاحية الجنوبية ببيروت

الصراع في سوريا ألقى بظلاله على لبنان (رويترز)

قالت مصادر أمنية إن أربعة أشخاص قتلوا في تفجير انتحاري اليوم الثلاثاء بمنطقة حارة حريك السكنية في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت مراسلة لرويترز إنها شاهدت أشلاء جثة يبدو أنها للمهاجم الانتحاري في موقع الانفجار بينما كان عمال الطواريء ينقلون الجرحى من المنطقة التي شهدت تفجيرا مماثلا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأوضحت لقطات بثها تلفزيون المنار التابع لحزب الله النيران تتصاعد من مبنى وسحابة دخان تخيم على الشارع قرب حطام سيارات محترقة وحشود تقف في مكان الانفجار.

ولم يتضح على الفور المكان الذي المستهدف بالتفجير الانتحاري. ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم متخم بالمحال والمطاعم الصغيرة في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية التي غالبية سكانها من الشيعة.

وأثرت التوترات الناجمة عن الصراع في سوريا المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات على لبنان بشكل متزايد الذي لا يزال يتعافى من حرب أهلية استمرت من عام 1975 إلى عام 1990 ويعيش دون حكومة تعمل بشكل كامل منذ مارس الماضي.

كما أرسل حزب الله الشيعي مقاتليه ومستشايه العسكريين مقاتلين ومدربين عسكريين لمساعدة حليفه الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي المعارضة وغالبيتهم من السنة.

وتعرضت معاقل حزب الله منذ ذلك الحين إلى هجمات صاروخية وبالقنابل أعلن المسؤولية عنها متشددون من السنة.

وقالت مصادر أمنية إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم اليوم كما أصيب 20 شخصا على الأقل.

يذكر أن حارة حريك قد شهدت هجوما آخر بسيارة ملغومة في وقت سابق من الشهر الجاري مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

كما قتل يوم الجمعة الماضي سبعة أشخاص في بلدة عرسال الحدودية بقذائف صاروخية آتية من سوريا ويوم الخميس الماضي قتل مفجر انتحاري في سيارة ملغومة ثلاثة أشخاص في الهرمل معقل حزب الله على حدود سوريا.

من جهة أخرى أعلنت جبهة النصرة بلبنان عبر حساب منسوب لها على موقع تويتر تبنيها لتفجير الضاحية الجنوبية اليوم انتقاما لمقتل أطفال سوريا والمجازر بحق الشعب السوري.